Общество
Российская газетаСобянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.ТАСС01:00
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Разгерметизацию топливного бака и разлив дизельного топлива после аварии на Норильской ТЭЦ долгое время никто не замечал.
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Браузер устанавливается автоматически, и отказаться от него пользователь не может.
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Появление одного из процессоров Rocket Lake-S в базе 3DMark может свидетельствовать о том, что подготовка к их выходу идёт полным ходом.
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Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
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Volkswagen представил в России спецверсию кроссовера Tiguan
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу немецкой марки, новый Volkswagen Tiguan Go! предлагается с 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильной версией того же мотора в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним, либо полным приводом.
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Новые автомобильные номера появятся в России
Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 02 июня в 09:07
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Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Киберспорт
Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление
Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 03:23
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На телевидении запустят детский КВН
Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Газета.Ru 02 июня в 08:51
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
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Телепорт 02 июня в 02:32
Игры
В The Last of Us Part 2 будут очень гибкие настройки уровня сложности
Помимо роняющей челюсти на пол графики, потрясающей атмосферы и многих других аспектов, ставящих новый проект Naughty Dog на две головы выше оригинальной The Last of Us, в игре представлена очень гибкая система настройки уровня сложности.
Городской портал Новый Нижний 02 июня в 19:00
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Общество
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры
Компания AFI Development и группа Тинькофф подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:03
Происшествия
В Саратовской области полицейские накрыли офис интернет-мошенников
В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Саратовской области задержаны 29 подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, а также руководители и сотрудники колл-центров.
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Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe
Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata.
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Спорт
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ИнфоСМИ 02 июня в 13:44
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В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
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АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39
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Новый телевизор Smart TV от Nokia продемонстрировали перед релизом
UfaTime.ru вчера в 10:13