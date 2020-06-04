Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.

с чего всё началось

Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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