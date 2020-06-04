Общество

РБКРБКСобянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков. Приложение ведомства использовалось за пределами Москвы в ряде регионов.
Читать в источнике
Комментировать197
с чего всё началось

Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.
ТАСС01:00

Подробнее о событии

Власти Москвы уничтожат данные «Социального мониторинга» и пропускной системы

Москва 2402:05

Собянин пообещал уничтожить данные «Социального мониторинга» и пропусков

Lenta.ru01:50

В Москве уничтожат данные «Социального мониторинга» после пандемии

RT на русском01:56

Собянин: данные цифровых пропусков и «Соцмониторинга» уничтожат после пандемии

Вести.Ru01:54

Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

РБК02:03

Электронные сервисы в Москве продолжат развивать после окончания пандемии

Вечерняя Москва01:36

Власти Москвы уничтожат все данные «Социального мониторинга» и системы пропусков

ТАСС01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске

В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3.
RT на русском 02:07
Общество

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
Ведомости вчера в 17:14
79
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
1,6K
Общество

Завод «Электроцинк» выставили на продажу на «Авито»

На «Авито» появилось предложение купить завод «Электроцинк».
НТВ вчера в 09:44
6
Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform вчера в 04:14
18
Шоу-бизнес

Шестеро по лавкам. Как Анджелина Джоли создала большую семью

Сама женщина считала, что её дочери очень повезло быть принятой в семью Джоли и Питта.
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Энергетика

Цены на нефть пошли на снижение

Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+.
Lenta.ru 01:56
9
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
646
Экономика

Миллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников

Губернатор Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.
Алтайская правда 02:33
Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
4
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев.
РИА Новости 00:28
157
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
295
Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
15
Хоккей

СКА вылетел из тройки лучших клубов Европы

Звание лучшего клуба Европы присудили московскому ЦСКА, второе место занял шведский «Лулео», а замкнул тройку лидеров казанский «АК Барс».
78.ru вчера в 14:34
1
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
50
Общество

С Twitter и Facebook принудительно взыщут штрафы на 4 миллиона рублей

Судебные приставы будут принудительно взыскивать с компаний Twitter и Facebook назначенные судом штрафы.
ФедералПресс 02:52
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
147
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
159
Политика

Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru вчера в 10:45
91
Космос

Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать

РИА Новости 31 мая в 20:24
8
Политика

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
РБК 02:31
1
Культура

Иван Дорн выпустил клип на песню «Wasted»

Украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню "Wasted", в котором он изображен в виде супергероя.
Pravda.Ru 01:49
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,3K
Шоу-бизнес

Победившая коронавирус Алена Бабенко дала совет инфицированным

Актриса призывает людей не паниковать Заслуженная артистка России Алена Бабенко недавно переболела COVID − 19 и решила дать совет всем, кто заразился этой инфекцией.
WomanHit.ru 03:16
22
Космос

Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось

ГТРК Южный Урал вчера в 09:41
28
Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
45
Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
Гаджеты

Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США

В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране.
Pravda.Ru 02 июня в 09:45
32
Происшествия

В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области

Российская газета 02:55
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное