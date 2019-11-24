Транспорт
ИнтерфаксСобянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
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Операция "Апорт" - русская карусель Перед своим уходом в отставку, легендарный Главком ВМФ СССР адмирал Сергей Георгиевич Горшков на одном из совещаний вынужденно констатировал, что советский ВМФ до сих пор не может вскрыть районы боевого патрулирования новейших на то время американских атомных подводных лодок типа "Огайо" с баллистическими ракетами "Трайдент".
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На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.