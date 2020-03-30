Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
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Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

RT на русском05:34

Власти Москвы намерены постепенно ужесточать контроль за соблюдением карантина

Эхо Москвы06:02

Сергей Собянин: Контроль за передвижением москвичей будет ужесточен

Вечерняя Москва04:48

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

РИА Новости04:56

Мэр Москвы пообещал с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина

Интерфакс04:38

Собянин назвал сроки введения полного контроля за соблюдением карантина

Ведомости04:28

Собянин пообещал усиливать контроль за соблюдением самоизоляции

Известия04:25
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Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 12:42
Общество

Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
РИА Новости 04:39
Общество

Мурманская область вводит режим самоизоляции

Мурманская область вводит режим самоизоляции с 30 марта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:25
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

У 22% заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

У значительного числа жителей России, заразившихся коронавирусом, не было выраженных симптомов заболевания.
АБН 05:25
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

В Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона

Руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.
РИА Новости 03:44
Общество

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Российская газета 03:24
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

В Прикамье выявлен первый заразившийся коронавирусом внутри региона

Минздрав Пермского края рассказал о двух новых заболевших коронавирусом Новыми пострадавшими в Пермском крае от коронавируса стали два мужчины 19 и 67 лет, круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.
Properm.ru 05:53
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Происшествия

В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина

Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Krym.News 04:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.
Деловое.ТВ вчера в 10:14
Общество

Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Piter.tv 05:46
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Коммерсантъ 05:02
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал ее за нарушение карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:55
Здоровье

Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом в РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции "принято решение по подключению медицинских работников".
Интерфакс 05:10
Происшествия

Комендантский час в Подмосковье решили отменить. Видео

Накануне вечером в Подмосковье сотрудники силовых ведомств объявили о введении комендантского часа, потребовав от граждан незамедлительно покинуть улицу и вернуться в свои дома.
Avia.pro 02:57
Общество

Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Shraibikus News 03:45
Культура

Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Дилетант вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Первый Тульский 05:26
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Технологии

Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live

Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Игромания.ру вчера в 14:56
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
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