Коронавирус
РИА НовостиСобянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
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Здоровье
В России создан препарат для лечения коронавируса
РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
Общество
Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
Общество
Мурманская область вводит режим самоизоляции
Мурманская область вводит режим самоизоляции с 30 марта.
Общество
У 22% заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов
У значительного числа жителей России, заразившихся коронавирусом, не было выраженных симптомов заболевания.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
В Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона
Руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Общество
В Прикамье выявлен первый заразившийся коронавирусом внутри региона
Минздрав Пермского края рассказал о двух новых заболевших коронавирусом Новыми пострадавшими в Пермском крае от коронавируса стали два мужчины 19 и 67 лет, круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Происшествия
В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина
Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.
Общество
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836
В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал ее за нарушение карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом в РФ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции "принято решение по подключению медицинских работников".
Происшествия
Комендантский час в Подмосковье решили отменить. Видео
Накануне вечером в Подмосковье сотрудники силовых ведомств объявили о введении комендантского часа, потребовав от граждан незамедлительно покинуть улицу и вернуться в свои дома.
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Культура
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Общество
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Технологии
Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live
Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.