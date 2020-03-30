Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.

Общество Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.

Общество В Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона Руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

Происшествия Во Владимирской области умер больной коронавирусом Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.

Общество В Прикамье выявлен первый заразившийся коронавирусом внутри региона Минздрав Пермского края рассказал о двух новых заболевших коронавирусом Новыми пострадавшими в Пермском крае от коронавируса стали два мужчины 19 и 67 лет, круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.

Общество Названа температура, при которой активизируется коронавирус Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.

Общество Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.

Общество Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал ее за нарушение карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19.

Происшествия Комендантский час в Подмосковье решили отменить. Видео Накануне вечером в Подмосковье сотрудники силовых ведомств объявили о введении комендантского часа, потребовав от граждан незамедлительно покинуть улицу и вернуться в свои дома.

Общество Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.