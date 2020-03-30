Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
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Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

RT на русском05:34

Власти Москвы намерены постепенно ужесточать контроль за соблюдением карантина

Эхо Москвы06:02

Сергей Собянин: Контроль за передвижением москвичей будет ужесточен

Вечерняя Москва04:48

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

РИА Новости04:56

Мэр Москвы пообещал с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина

Интерфакс04:38

Собянин назвал сроки введения полного контроля за соблюдением карантина

Ведомости04:28

Собянин пообещал усиливать контроль за соблюдением самоизоляции

Известия04:25
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Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Общество

Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
OAnews 07:33
Политика

В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:50
Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Спорт

МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Вести.Ru 07:10
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество

В Испании запретили публичные церемонии прощания с покойниками

Публичные церемонии прощания с покойниками запрещены в Испании, такое решение приняло министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 05:06
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой

Американская супермодель, актриса и предприниматель Эмили Ратаковски снялась обнаженной во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 27 марта в 07:01
Энергетика

В Goldman Sachs спрогнозировали резкий спад спроса на нефть

Аналитики Джефф Карри и Дамьен Курвален обращают внимание на то, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, а наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде.
Вестник Кавказа 07:57
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс 01:49
Общество

Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы

Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:56
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 27 марта в 10:14
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Дмитрий Гудков выйдет из партии «Гражданская инициатива»

Дмитрий Гудков вместе со своими сторонниками выходит из партии «Гражданская инициатива», на базе которой он с 2018 года пытался зарегистрировать Партию перемен.
Дождь 05:18
Политика

The National Interest (США): кто выигрывает, пока Саудовская Аравия и Россия ведут нефтяную войну? (The National Interest)

Выход из соглашения ОПЕК+ и развязывание ценовой войны на уничтожение с Саудовской Аравией может показаться довольно странным, вызывающим недоумение способом отомстить, однако в этом безумии, вероятно, все же есть некоторая логика.
ИноСМИ 04:15
Здоровье

Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе против коронавируса

Вакцина от туберкулеза БЦЖ, которую наше граждане получают ещё в младенчестве, может оказаться спасением от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на статью издания New York Times.
Ugpressa.ru 04:10
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:36
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Инфорос 02:50
Общество

Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины

Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
REGNUM 07:50
Общество

Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и статистической отчетности

Минфин, ФНС России и Росстат разъяснили, как сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность в связи с объявлением нерабочей недели.
Экономика и жизнь 03:05
Здоровье

В казанских больницах могут установить 2665 коек

Новые места готовятся развернуть в случае обострения эпидемиологической ситуации в Казани и республике, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков в ходе заседания городского штаба по противодействию распространению коронавируса.
Казанские ведомости 06:43
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Политика

В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо

Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 07:57
Происшествия

С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек

Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
РИА Новости 02:44
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