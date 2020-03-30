Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Спорт МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Энергетика В Goldman Sachs спрогнозировали резкий спад спроса на нефть Аналитики Джефф Карри и Дамьен Курвален обращают внимание на то, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, а наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде.

Экономика Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.

Политика Дмитрий Гудков выйдет из партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков вместе со своими сторонниками выходит из партии «Гражданская инициатива», на базе которой он с 2018 года пытался зарегистрировать Партию перемен.

Здоровье Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе против коронавируса Вакцина от туберкулеза БЦЖ, которую наше граждане получают ещё в младенчестве, может оказаться спасением от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на статью издания New York Times.

Политика Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.

Общество Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и статистической отчетности Минфин, ФНС России и Росстат разъяснили, как сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность в связи с объявлением нерабочей недели.

Здоровье В казанских больницах могут установить 2665 коек Новые места готовятся развернуть в случае обострения эпидемиологической ситуации в Казани и республике, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков в ходе заседания городского штаба по противодействию распространению коронавируса.

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Политика В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.