Коронавирус
Газета.RuСобянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
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Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
Вологодская область вводит режим полной самоизоляции
Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
Политика
В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
Происшествия
В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Спорт
МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады
Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
В Испании запретили публичные церемонии прощания с покойниками
Публичные церемонии прощания с покойниками запрещены в Испании, такое решение приняло министерство здравоохранения страны.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой
Американская супермодель, актриса и предприниматель Эмили Ратаковски снялась обнаженной во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
В Goldman Sachs спрогнозировали резкий спад спроса на нефть
Аналитики Джефф Карри и Дамьен Курвален обращают внимание на то, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, а наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Общество
Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы
Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
Экономика
Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Дмитрий Гудков выйдет из партии «Гражданская инициатива»
Дмитрий Гудков вместе со своими сторонниками выходит из партии «Гражданская инициатива», на базе которой он с 2018 года пытался зарегистрировать Партию перемен.
Политика
The National Interest (США): кто выигрывает, пока Саудовская Аравия и Россия ведут нефтяную войну? (The National Interest)
Выход из соглашения ОПЕК+ и развязывание ценовой войны на уничтожение с Саудовской Аравией может показаться довольно странным, вызывающим недоумение способом отомстить, однако в этом безумии, вероятно, все же есть некоторая логика.
Здоровье
Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе против коронавируса
Вакцина от туберкулеза БЦЖ, которую наше граждане получают ещё в младенчестве, может оказаться спасением от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на статью издания New York Times.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
Общество
Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и статистической отчетности
Минфин, ФНС России и Росстат разъяснили, как сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность в связи с объявлением нерабочей недели.
Здоровье
В казанских больницах могут установить 2665 коек
Новые места готовятся развернуть в случае обострения эпидемиологической ситуации в Казани и республике, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков в ходе заседания городского штаба по противодействию распространению коронавируса.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Политика
В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо
Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.