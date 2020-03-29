Коронавирус
RT на русскомСобянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
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Лечащиеся дома от коронавируса москвичи будут находиться под жестким наблюдением
Вечерняя Москва03:19
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Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Общество
Во Франции экс-министр умер от коронавируса
Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
Армия и оружие
В США рассказали о серьезных проблемах в работе истребителя F-35
Отмечается, что данный дефект является первым для американских истребителей 5-го поколения F-35 Счетная палата США заявила о наличии серьезной проблемы в системе «ALIS», которая необходима для проведения диагностики и обеспечения работоспособности истребителя-бомбардировщика F-35.
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
В «Екатеринбург-Экспо» развернули госпиталь на 3 тысячи коек
Выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где обычно проводятся крупные международные мероприятия, превратили в госпиталь на 3 тыс. коек.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Здоровье
В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции
Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Политика
Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Государственной думе и правительству упростить процедуру банкротства граждан, сказано на сайте Кремля.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Политика
МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ
Решение временно приостановить обоюдные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принято по согласованию сторон.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Хоккей
На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ
Как сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, на данный момент говорить о переходе Барабанова в один из клубов НХЛ пока преждевременно, однако заинтересованность в нападающем проявляли около 20 команд, включая Торонто.
Происшествия
Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов
Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Путин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ
Владимир Путин поручил до 31 декабря приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда.
Экономика
Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
Общество
В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Общество
Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии
Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.