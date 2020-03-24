Политика

Москва 24Москва 24Собянин попросил Путина поручить жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах

Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным попросил дать поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах по линии полномочных представителей.
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Собянин попросил Путина поручить жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах

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Собянин: главам регионов нужно жестко контролировать ситуацию с COVID-19

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Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
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В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800

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Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
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«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
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В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".
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"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.
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