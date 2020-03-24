Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным попросил дать поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах по линии полномочных представителей.

Собянин попросил Путина поручить жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах

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