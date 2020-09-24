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Ведомости
Ведомости

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБК11:11
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Москва 24

В мэрии Москвы заверили, что обучение в столичных школах остается в обычном режиме

Москва 2412:30
РИАМО

Власти Москвы не планируют переводить школы и вузы на удаленку

РИАМО13:37
РБК

Сбербанк перевел половину сотрудников на удаленку после просьбы Собянина

РБК13:46
ТАСС

Сбербанк переведет 50% сотрудников на удаленку после рекомендаций столичной мэрии

ТАСС13:45
РИА Новости

Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах

РИА Новости12:25
RT на русском

Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

RT на русском11:21
Вечерняя Москва

Власти Москвы ответили на вопрос об удаленке в вузах и школах

Вечерняя Москва12:16

Врач объяснил появление симптомов коронавируса у здоровых людей

Главный внештатный специалист минздрава Московской области невролог Ринат Богданов объяснил, почему у некоторых здоровых людей могут появляться реальные симптомы коронавируса: повышенная температура, кашель и ощущение нехватки воздуха.
Врач объяснил появление симптомов коронавируса у здоровых людей
Вести.Ru08:56
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Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%

Число ежедневно госпитализируемых в Москве пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось примерно на треть, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском10:35
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

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Интерфакс06:05
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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