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Ведомости
Ведомости

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБКвчера в 11:11
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RT на русском

Собянин попросил столичные компании вернуть сотрудников на удалёнку

RT на русскомвчера в 13:59
Вечерняя Москва

Власти Москвы попросили крупные компании вернуть удаленку

Вечерняя Москвавчера в 11:01
ТАСС

Мэрия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленку

ТАССвчера в 11:48
Москва 24

Мэрия Москвы попросила компании перевести сотрудников на удаленную работу

Москва 24вчера в 11:08
РИА Новости

Собянин попросил московские компании продлить удаленку

РИА Новостивчера в 11:04
РБК

Возвращение удаленки, «Сбер» бросает вызов «Яндексу». Главные новости РБК

РБКвчера в 13:28
Интерфакс

Предприятия Москвы получат рекомендации о переводе сотрудников на «удаленку»

Интерфаксвчера в 11:34

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН
RT на русскомвчера в 12:33
5

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Украина заявила о своем праве перекрыть Северо-Крымский канал

Правом перекрыть Северо-Крымский канал воспользовалась Украина, так как данный объект финансируется из госбюджета страны, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич 23 сентября на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 18:15
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Второе за четыре дня землетрясение произошло в Сибири

В Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области произошло второе за последние четыре дня землетрясение в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической служба РАН» Александра Еманова.
Lenta.ruвчера в 07:40
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Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию властей ФРГ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на запросы Москвы о предоставлении информации по ситуации с политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъвчера в 12:20
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Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
МИТвчера в 14:19