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Ведомости
Ведомости

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБКвчера в 11:11
Подробнее о событии
RT на русском

Собянин попросил столичные компании вернуть сотрудников на удалёнку

RT на русскомвчера в 13:59
РБК

Возвращение удаленки, «Сбер» бросает вызов «Яндексу». Главные новости РБК

РБКвчера в 13:28
Вечерняя Москва

Власти Москвы попросили крупные компании вернуть удаленку

Вечерняя Москвавчера в 11:01
РИАМО

Власти Москвы направили предприятиям рекомендации вернуть работников на удаленку

РИАМОвчера в 11:12
Москва 24

Мэрия Москвы попросила компании перевести сотрудников на удаленную работу

Москва 24вчера в 11:08
РИА Новости

Собянин попросил московские компании продлить удаленку

РИА Новостивчера в 11:04
ТАСС

Мэрия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленку

ТАССвчера в 11:48

Кардиолог Ляхова назвала самые полезные продукты при болезнях сердца

Заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог ГКБ имени Боткина департамента здравоохранения столицы Наталия Ляхова заявила, что при болезнях сердца «категорически не рекомендуется жирное, жареное и копченое мясо».
Кардиолог Ляхова назвала самые полезные продукты при болезнях сердца
MedikForum.ruвчера в 14:30
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Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы.
Взгляд.рувчера в 08:15
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными».
РБКвчера в 12:40
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостейвчера в 06:17
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В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъвчера в 12:58
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Никитин и Голодец подписали соглашение о цифровых платформах

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее соглашение 23 сентября, в среду, на Всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» подписали губернатор Глеб Никитин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.
Newsroom2423 сентября в 12:06
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