Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
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«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБКвчера в 11:11
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