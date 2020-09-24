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Ведомости
Ведомости

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБК11:11
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RT на русском

Собянин попросил столичные компании вернуть сотрудников на удалёнку

RT на русском13:59
РБК

Возвращение удаленки, «Сбер» бросает вызов «Яндексу». Главные новости РБК

РБК13:28
РИАМО

Власти Москвы направили предприятиям рекомендации вернуть работников на удаленку

РИАМО11:12
ТАСС

Мэрия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленку

ТАСС11:48
Москва 24

Мэрия Москвы попросила компании перевести сотрудников на удаленную работу

Москва 2411:08
РИА Новости

Собянин попросил московские компании продлить удаленку

РИА Новости11:04
Вечерняя Москва

Власти Москвы попросили крупные компании вернуть удаленку

Вечерняя Москва11:01

Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUM09:28
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
News.ru11:41
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