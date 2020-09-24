Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Смотрите также
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году
Apple может представить новые iPhone 12 уже 13 октября
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Лавров считает ответы Германии на запросы по Навальному несуразными
Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,1%
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
На Урале отправили в СИЗО банкира, задержанного по делу экс-главы УМВД
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Российские Су-27 перехватили два бомбардировщика США над Черным морем
Дэниэл Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера
Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБК11:11
Подробнее о событии