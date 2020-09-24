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Ведомости
Ведомости

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБК11:11
Подробнее о событии
ТАСС

Мэрия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленку

ТАСС11:48
РИА Новости

Собянин попросил московские компании продлить удаленку

РИА Новости11:04
RT на русском

Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

RT на русском11:21
Вечерняя Москва

Власти Москвы ответили на вопрос об «удаленке» в вузах и школах

Вечерняя Москва12:16
РБК

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку

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Москва 24

Мэрия Москвы попросила компании перевести сотрудников на удаленную работу

Москва 2411:08
Интерфакс

Предприятия Москвы получат рекомендации о переводе сотрудников на «удаленку»

Интерфакс11:34

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Интерфакс06:05
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС11:07
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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Ведомости08:21