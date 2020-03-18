Коронавирус
РБКСобянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении мэра, опубликованном на его сайте.
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Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу
Агентство Москва07:12
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