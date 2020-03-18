Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении мэра, опубликованном на его сайте.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Общество В России выявили 33 новых случая коронавируса В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Политика Украинский депутат заразился коронавирусом Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию 18 марта число заболевших COVID-19 в Турции достигло 47 человек, сегодня от коронавируса скончался 89-летний гражданин страны.

Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

Политика МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.

Экономика Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.

Общество Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.

Шоу-бизнес Джиган помирился с Оксаной Самойловой Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.

Общество Названа предварительная причина смерти Эдуарда Лимонова Свои соболезнования в связи со смертью Лимонова выразил публицист Анатолий Вассерман, пишет телеканал RT.

Общество В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.