Коронавирус

РБКРБКСобянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении мэра, опубликованном на его сайте.
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Собянин просит бизнес перевести своих сотрудников на «удаленку»

Интерфакс - Россия07:10

Собянин попросил работодателей перевести часть людей на работу из дома

Москва 2407:20

Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу

Агентство Москва07:12

Собянин попросил москвичей перейти на удаленку

Lenta.ru07:11

Мэр Москвы призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

РИАМО07:30

Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку»

Znak.com07:05

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

РБК07:05
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Цена на нефть марки WTI опустилась до минимума за 18 лет

Мировые цены на нефть в среду продолжают падать. Так, котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года.
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Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде.
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Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

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Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
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Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
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FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
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У коронавируса выявили слабое место

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Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

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Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
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МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
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Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
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Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
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Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
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Джиган помирился с Оксаной Самойловой

Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
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Названа предварительная причина смерти Эдуарда Лимонова

Свои соболезнования в связи со смертью Лимонова выразил публицист Анатолий Вассерман, пишет телеканал RT.
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
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В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

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Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
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В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
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