Коронавирус

РБКРБКСобянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении мэра, опубликованном на его сайте.
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Коронавирус в Москве — новые меры. Главное за 18 марта

Mockva.ru11:54

Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку»

Znak.com07:05

Собянин попросил работодателей перевести часть людей на работу из дома

Москва 2407:20

Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу

Агентство Москва07:12

Собянин просит бизнес перевести своих сотрудников на «удаленку»

Интерфакс - Россия07:10

Мэр Москвы призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

РИАМО07:59

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

РБК07:05
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
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За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

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