Коронавирус
РБКСобянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении мэра, опубликованном на его сайте.
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Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу
Агентство Москва07:12
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Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
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Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Определен срок жизни коронавируса на разных предметах
Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
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Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года
Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.
Происшествия
В Петербурге и Ленобласти спасли двух детенышей балтийской нерпы
Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС в среду официальный представитель Фонда друзей балтийской нерпы.
Общество
Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
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Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Общество
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На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Как сообщает интернет-газета «Лента.ру» со ссылкой на французского министра здравоохранения Оливье Верана, негативно на здоровье больных может сказаться прием противовоспалительных лекарственных средств.
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
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«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса
Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
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Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом русский «авось» недопустим
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с новым коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим.
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Число заболевших коронавирусом в Германии возросло на 36% за сутки
В Германии число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло за сутки на 36%.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей
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Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.