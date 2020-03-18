Коронавирус

РБКРБКСобянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном. «Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении мэра, опубликованном на его сайте.
Читать в источнике
Комментировать361

Подробнее о событии

Коронавирус в Москве — новые меры. Главное за 18 марта

Mockva.ru11:54

Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу

Агентство Москва07:12

Собянин попросил работодателей перевести часть людей на работу из дома

Москва 2407:20

Мэр Москвы призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

РИАМО07:59

Собянин просит бизнес перевести своих сотрудников на «удаленку»

Интерфакс - Россия07:10

Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку»

Znak.com07:05

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

РБК07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM 01:24
Футбол

Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин

Газета.Ru 13:51
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
Технологии

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
Происшествия

Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде

Оползень перегородил одну полосу дороги Похвалинского съезда.
Российская газета 10:43
Общество

Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса.
РИА Новости 07:05
Политика

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК 16:54
Общество

На Украине в два раза выросло количество инцидентов заражения коронавирусом

Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
Udm-Info 08:09
Футбол

Футболисты «Кальяри» вернутся к тренировкам 23 марта

Тренерский штаб "Кальяри" решил возобновить общекомандные тренировки в понедельник.
Soccer.ru 17:03
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
RT на русском 09:17
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Энергетика

Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года

Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.
Известия 09:23
Происшествия

В Петербурге и Ленобласти спасли двух детенышей балтийской нерпы

Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС в среду официальный представитель Фонда друзей балтийской нерпы.
ТАСС 15:25
Общество

Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
МонаВиста вчера в 10:48
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 14:02
Киберспорт

Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
CyberSport.ru 13:05
Общество

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Моя Москва.онлайн 07:18
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Известия 05:24
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Как сообщает интернет-газета «Лента.ру» со ссылкой на французского министра здравоохранения Оливье Верана, негативно на здоровье больных может сказаться прием противовоспалительных лекарственных средств.
Городовой 16 марта в 01:29
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 13:12
Наука

«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса

Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
SM News 05:32
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
Политика

Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом русский «авось» недопустим

Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с новым коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим.
РИА Новости 12:37
Общество

Число заболевших коронавирусом в Германии возросло на 36% за сутки

В Германии число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло за сутки на 36%.
Газета.Ru 16:32
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей

Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
News.ru вчера в 11:00
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
РБК 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное