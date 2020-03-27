Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в пятницу, 27 марта, на официальном портале мэра и правительства Москвы. По его словам, девять дней надо пробыть дома, в квартире или на даче.
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Сергей Собянин
Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 13:45
с чего всё началось

Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома

Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:57

Подробнее о событии

Собянин попросил москвичей «просидеть дома» всю нерабочую неделю

РБК14:41

Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:57

Собянин призвал москвичей оставаться дома во время нерабочей недели

Москва 2413:45

Собянин попросил граждан всю нерабочую неделю «просидеть дома»

RT на русском13:44

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Известия13:32

Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома

Вечерняя Москва13:19

Собянин попросил москвичей оставаться на нерабочей неделе дома

Моя Москва.онлайн14:30
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Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
Путешествия

Россиян призвали отложить путешествия по стране

Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Российская газета 15:14
Политика

Перед закрытием границы тысячи украинцев пытаются вернуться домой

По словам одного из украинских пограничников, граница не рассчитана на столь большое количество людей, которые берут буквально штурмом.
Discover24 12:12
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит 08:09
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Общество

У Линдеманна не обнаружили коронавирус

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.
РИА Новости 15:42
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Экономика

Россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
РИА Новости 13:50
Авто

Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию

По данным портала NJCAR.RU, новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили вчера в 10:53
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Общество

Власти Подмосковья назвали работающие на выходной неделе предприятия

27 марта премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал всем регионам России принять введенные в Москве и Подмосковье меры.
РБК 14:21
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Здоровье

В Твери выписали двух выздоровевших от коронавируса пациентов

Врачи в Тверской области выписали двоих пациентов, у которых после возвращения из-за рубежа диагностировали коронавирус, сообщает в пятницу правительство региона.
РИА Новости 15:18
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Наука

Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса

Planet Today вчера в 11:06
Общество

В России разработали прототипы вакцин от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:38
Здоровье

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 11:56
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