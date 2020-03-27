Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими.

с чего всё началось

Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в пятницу, 27 марта, на официальном портале мэра и правительства Москвы. По его словам, девять дней надо пробыть дома, в квартире или на даче.

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