Коронавирус
ИзвестияСобянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в пятницу, 27 марта, на официальном портале мэра и правительства Москвы. По его словам, девять дней надо пробыть дома, в квартире или на даче.
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Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 13:45
с чего всё началось
Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:57
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Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:57
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