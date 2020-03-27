Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в пятницу, 27 марта, на официальном портале мэра и правительства Москвы. По его словам, девять дней надо пробыть дома, в квартире или на даче.
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Сергей Собянин
Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 13:45
с чего всё началось

Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома

Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:57

Подробнее о событии

Собянин попросил москвичей «просидеть дома» всю нерабочую неделю

РБК14:41

Собянин попросил москвичей оставаться на нерабочей неделе дома

Моя Москва.онлайн14:30

Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:57

Собянин попросил граждан всю нерабочую неделю «просидеть дома»

RT на русском13:44

Собянин попросил москвичей не выходить на улицу

Газета.Ru13:43

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Известия13:32

Собянин призвал москвичей оставаться дома во время нерабочей недели

Москва 2413:45
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Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
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Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
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Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
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В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 000

Первой страной, в которой число зараженных новым коронавирусом превысило психологическую отметку в 100 тысяч человек, стали США, следует из данных на 00:11 мск 28 марта университета Джона Хопкинса.
Красная весна 18:20
Общество

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Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.
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Шоу-бизнес

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ГлобалМСК.ру 01:42
Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Вести.Ru 09:58
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
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Пятый канал 18:38
Гаджеты

Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

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Кино

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Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
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Общество

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Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
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Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Газета.Ru 12:09
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
РИА Новости 15:21
Футбол

Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Pravda.Ru 02:23
Здоровье

В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома

В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Ранее «Профиль» сообщал, что Меган Маркл возьмет новую фамилию.
Профиль 05:42
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

25 марта число скончавшихся составило 683. Предыдущий отрицательный рекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки умерли 793 человека.
АБН 13:25
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Политика

Трамп потребовал от General Motors начать производить аппараты ИВЛ

Американский президент Дональд Трамп потребовал от General Motors немедленно «открыть по глупости оставленный» в Огайо завод и начать выпускать обещанные аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
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Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

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Армия и оружие

Израиль заявил о выпуске ракеты из сектора Газа по территории страны

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Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

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Общество

На Сахалине люди в химзащите вывели мужчину с совещания губернатора

Телеканал АСТВ опубликовал видео, как из зала во время инвестиционного совета с губернатором Сахалинской области Валерией Лимаренко люди в химзащите вывели мужчину.
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Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс вчера в 12:11
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