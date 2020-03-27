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Lenta.ruLenta.ruСобянин попросил москвичей провести нерабочую неделю дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Его обращение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Собянин призвал москвичей не ходить в гости и никого не приглашать к себе.
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Сергей Собянин
Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 13:45
с чего всё началось

Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома

Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими.
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