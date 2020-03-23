Сергей Собянин Мэр Москвы

С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим.

Вести.Ru

06:41