Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.В источнике С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим.Вести.Ru06:41