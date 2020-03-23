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Московская газетаМосковская газета
Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
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Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.В источнике
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Сергей Собянин
Мэр Москвы
С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим.Вести.Ru06:41
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