Коронавирус
Lenta.ruСобянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости. Соответствующий указ опубликовали на сайте столичного градоначальника.
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Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Политика
Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
Армия и оружие
Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы
Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы. Об этом "РИА Новостям" сообщили представители Минобороны РФ.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
Минкульт призвал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса
Министерство культуры РФ рекомендовало государственным культурным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
В России стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe
Отечественный дилеры марки предлагают новый BMW 2-Series Gran Coupe по цене от 1,99 млн рублей.
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Джиган опубликовал трогательное видео воссоединения с семьей
Рэп-исполнитель Джиган опубликовал трогательное видео, на котором запечатлена прогулка рэпера с его недавно родившимся сыном Давидом.
Политика
Евросоюз закроет въезд для иностранцев
Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Происшествия
Архангельского каннибала приговорили к пожизненному заключению
Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.
Общество
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Общество
Трое заболели коронавирусом в Тольятти
В Самарской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает Роспотребнадзор.
Армия и оружие
Индия получит российские С-400 до конца 2024 года
Москва, 16 марта 2020, 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом.
Общество
Россиянин с коронавирусом рассказал о заболевании
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Здоровье
Московские медики получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом
Медицинские работники в столице получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом.
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 74 рубля, евро — 84
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта.
Экономика
Белоусов: экономика России испытывает двойной удар
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса 15 марта заявил, что экономика РФ испытывает двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов
Разные носители позволяют вирусу оставаться активным от трех до девяти дней, отмечает Роспотребнадзор в комментарии к рекомендациям ВОЗ.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.