Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости. Соответствующий указ опубликовали на сайте столичного градоначальника.

Политика Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.

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Экономика Белоусов: экономика России испытывает двойной удар Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса 15 марта заявил, что экономика РФ испытывает двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса.