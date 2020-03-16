Коронавирус
Lenta.ruСобянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости. Соответствующий указ опубликовали на сайте столичного градоначальника.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Здоровье
Ученые определили возможный срок окончания пандемии COVID-19 в мире
Американские ученые назвали возможный срок окончания пандемии COVID-19 во всем мире.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев поселился в клинике, где находится Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за больной актрисой, сообщил сегодня, 16 марта, Mash.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Политика
Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина
Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.
Общество
Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Финансы
Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов
Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Футбол
Федун предложил завершить сезон и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун призвал завершить нынешний сезон в России.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Шоу-бизнес
Певец Шура перенес срочную операцию
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Хоккей
Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Общество
Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе
Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Киселев назвал коронавирус «шансом для оппозиции»
Ситуация с коронавирусом нового типа является "шансом" для российской оппозиции проявить себя, считает журналист Дмитрий Киселев.
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Общество
Россиянин с коронавирусом рассказал о течении болезни и ее симптомах
Заболевший коронавирусом россиянин Петр Тюшкевич рассказал, как он узнал о заболевании и в каком порядке начали проявляться симптомы.
Авто
Спортивный Hyundai Tucson доступен в России
Как сообщает пресс-служба южнокорейской марки, новый Hyundai Tucson N Line доступен в комплектациях Dynamic и High-Tech по цене 2 199 000 и 2 349 000 рублей соответственно.
Общество
За сутки в РФ зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 – в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.