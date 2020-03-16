Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости. Соответствующий указ опубликовали на сайте столичного градоначальника.

Политика Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.

Экономика Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Политика Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.

Общество Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена «Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.

Политика Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Финансы Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Политика Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.

Хоккей Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.

Происшествия Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.

Общество Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров.

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Авто Спортивный Hyundai Tucson доступен в России Как сообщает пресс-служба южнокорейской марки, новый Hyundai Tucson N Line доступен в комплектациях Dynamic и High-Tech по цене 2 199 000 и 2 349 000 рублей соответственно.