Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости. Соответствующий указ опубликовали на сайте столичного градоначальника.
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Власти Москвы попросили москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Моя Москва.онлайн12:07

Пожилых людей призвали не выходить на улицу

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Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру

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Власти попросили пожилых москвичей не покидать квартиры из-за вируса

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В Москве ввели ограничения для защиты от коронавируса

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Московских пенсионеров просят не выходить из дома без крайней необходимости

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Коронавиус захватывает Москву. Главное за 16 марта

Mockva.ru12:35
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Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги

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Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК 06:32
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Ученые определили возможный срок окончания пандемии COVID-19 в мире

Американские ученые назвали возможный срок окончания пандемии COVID-19 во всем мире.
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Петр Чернышев поселился в клинике, где находится Анастасия Заворотнюк

Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за больной актрисой, сообщил сегодня, 16 марта, Mash.
Евразия Daily 07:25
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Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru 15:33
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Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
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Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Lenta.ru 02:51
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Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина

Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.
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Общество

Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
Политика

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс 14:26
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
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Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов

Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
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Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Футбол

Федун предложил завершить сезон и объявить «Зенит» чемпионом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун призвал завершить нынешний сезон в России.
Российская газета 14:44
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Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

РИА Новости 13 марта в 22:12
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.
Газета.Ru 14:17
Экономика

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Газета.Ru 11:07
Хоккей

Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
RT на русском 14 марта в 14:15
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM вчера в 10:59
Общество

Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе

Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров.
Ридус 14:56
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Киселев назвал коронавирус «шансом для оппозиции»

Ситуация с коронавирусом нового типа является "шансом" для российской оппозиции проявить себя, считает журналист Дмитрий Киселев.
Газета.Ru 12:37
Политика

Путин назвал плюсы и минусы санкций

О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Российская газета 03:45
Общество

Россиянин с коронавирусом рассказал о течении болезни и ее симптомах

Заболевший коронавирусом россиянин Петр Тюшкевич рассказал, как он узнал о заболевании и в каком порядке начали проявляться симптомы.
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Спортивный Hyundai Tucson доступен в России

Как сообщает пресс-служба южнокорейской марки, новый Hyundai Tucson N Line доступен в комплектациях Dynamic и High-Tech по цене 2 199 000 и 2 349 000 рублей соответственно.
32CARS.ru 04:00
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За сутки в РФ зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 – в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Москва 24 09:26
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Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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