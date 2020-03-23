с чего всё началось

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

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