Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.
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с чего всё началось
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объясняет
 дополнительные меры, введенные в столице Указом Мэра от 23 марта.
Весьма07:37

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Кто должен оставаться дома, как получить выплаты и лекарства: ответы на популярные вопросы о самоизоляции

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:25

Диабетикам и астматикам в Москве рекомендовали остаться на самоизоляции

Моя Москва.онлайн09:53

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

РИА Новости09:41

Диабетикам и астматикам в Москве рекомендовали остаться на самоизоляции

ТАСС09:33

Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса

РБК08:56

В оперативном штабе рассказали, на кого не распространяется режим самоизоляции

Вечерняя Москва08:39

Кто должен соблюдать режим самоизоляции в Москве из-за коронавируса?

Весьма07:37
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Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 18:27
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Политика

Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают

Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 04:00
Общество

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:09
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
RT на русском 13:53
Происшествия

На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Rambler News Service 12:24
Энергетика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

Катар, Кувейт и ОАЭ стали богаче Швейцарии, а Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар находятся на одном уровне с Японией и Великобританией.
Комсомольская правда вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Наука

Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года

Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
РЕН ТВ 13:13
Общество

США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом

Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:34
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Общество

Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17

Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.
Народные новости 08:27
Политика

США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд

Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
RT на русском 19:30
Энергетика

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

Цена на нефть марки Brent снижается примерно на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:15
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс 15:04
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе.
Деловое.ТВ 11:15
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Авто

Geely представила большой семиместный кроссовер

Автомобиль появится в продаже этим летом. Китайская компания Geely на официальном сайте представила новый кроссовер HaoYue.
Piter.tv 14:40
Недвижимость

Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
РБК 04:35
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вести.Ru 08:05
Армия и оружие

Шойгу по поручению Путина провел в Сирии переговоры с Асадом

ТАСС 09:54
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