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Ведомости
Ведомости

Собянин попросил пожилых людей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Такая рекомендация опубликована на сайте мэра. Новые ограничения объясняются «значительным увеличением» числа новых случаев коронавируса в последние дни в Москве.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Удаленная работа и домашний режим для людей старше 65 лет: как Москва борется с ростом заболеваемости COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04
ТАСС

Собянин рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей из-за коронавируса

ТАСС01:30
Rusvesna.su

СРОЧНО: Москва возвращает ряд ограничительных мер по коронавирусу

Rusvesna.su01:10
Интерфакс

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за COVID-19

Интерфакс01:10
РИА Новости

Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

РИА Новости01:34
Москва 24

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва 2401:34
Коммерсантъ

Пенсионеров в Москве вновь отправляют на домашний карантин

Коммерсантъ01:21

В Приморье «русский Хатико» две недели ждет хозяина на перроне

Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.
РИА Новости03:00