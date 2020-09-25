Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Такая рекомендация опубликована на сайте мэра. Новые ограничения объясняются «значительным увеличением» числа новых случаев коронавируса в последние дни в Москве.