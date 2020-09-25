Собянин попросил пожилых людей оставаться дома из-за коронавируса
Смотрите также
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Рэдклифф сообщил условие для возвращения к роли Поттера
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки
В Москве умер оперный певец Вячеслав Войнаровский
Горбачев прокомментировал номинацию Путина на Нобелевскую премию мира
Ким Чен Ын извинился за инцидент с гибелью гражданина Южной Кореи
ЕС отказался признать легитимной инаугурацию Лукашенко
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
В Москве еще 1227 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку
Собянин рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на «удаленку»
Собянин напомнил о необходимости носить маски в общественных местах
Собянин попросил пожилых людей оставаться дома из-за коронавируса
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Ким Чен Ын извинился за инцидент с гибелью гражданина Южной Кореи
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Такая рекомендация опубликована на сайте мэра. Новые ограничения объясняются «значительным увеличением» числа новых случаев коронавируса в последние дни в Москве.В источнике
Подробнее о событии
Удаленная работа и домашний режим для людей старше 65 лет: как Москва борется с ростом заболеваемости COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:04