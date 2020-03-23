Коронавирус

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападСобянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
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