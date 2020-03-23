На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Энергетика Белоруссия получила скидку на российскую нефть Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.

Шоу-бизнес Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.

Общество Киев ужесточил карантин из-за коронавируса Власти Киева ужесточили карантин в городе из-за распространения коронавируса, ограничив количество посетителей магазинов и аптек.

Общество Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17 Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.