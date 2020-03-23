Коронавирус
Москва. Северо-ЗападСобянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим
На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
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Спорт
Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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В настоящее время информация с противоэпидемической защитой фельдшеров станции скорой помощи во Владимире проверяется.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
В России появятся новые дорожные камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Здоровье
Минздрав дал рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 для людей старше 60 лет.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Происшествия
Новорожденную девочку украли из роддома в Йошкар-Оле
Новорожденная девочка исчезла из роддома в Йошкар-Оле.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
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Шоу-бизнес
Максим Галкин «отрастил» усы на карантине
Маска с усами в Instagram пользуется популярностью у многих знаменитостей.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Армия и оружие
Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса
Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавируса.
Кино
Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Общество
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд.
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
Общество
Киев ужесточил карантин из-за коронавируса
Власти Киева ужесточили карантин в городе из-за распространения коронавируса, ограничив количество посетителей магазинов и аптек.
Общество
Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17
Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.
Происшествия
Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач
Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Общество
Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи
Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.