Общество
КоммерсантъСобянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа
Paparazzi.ru 11:23
Интернет
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы
В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 российских университета до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском 16:09
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru 16:49
Происшествия
В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка
В Перми произошел трагический инцидент — в банном комплексе погибла шестилетняя девочка.
Вести.Ru 15:42
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Общество
В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости 16:32
Наука
В Сибири выявили одну из причин массового вымирания пермского периода
Исследователи хотят понять причины вымирания на Земле 252 млн лет назад: за этот период исчезли 96% всех морских видов и почти 70% наземных видов позвоночных.
МедиаПоток 17 июня в 13:00
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Здоровье
Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов
Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru 11:29
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз объяснил, почему не может дружить с фигуристками
Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как строятся отношения внутри команды Этери Тутберидзе.
Спорт день за днем вчера в 15:05
Политика
В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Происшествия
Начальник районного отдела ГИБДД арестован на Ставрополье за взятки
Следователи задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе Ставропольского края, подозреваемого во взяточничестве.
Известия 14:40
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика
Евросоюз продлил на год «крымские» санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России, которые были введены после присоединения Крыма, на один год.
Forbes вчера в 09:54
Политика
National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Вашингтон, 18 июня 2020, 21:35 — REGNUM В четверг, 18 июня, в американском журнале National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина, посвященная событиям Второй мировой войны и современному осмыслению этих событий.
REGNUM вчера в 14:35
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
Общество
Девяностый этаж в небоскребе «Москва-Сити» купили за 1 млрд рублей
Девяностый этаж башни "Восток" общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" продан за сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 14:01
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
SpeedMe 16 июня в 05:25
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости 15:37