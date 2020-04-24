Общество
Москва 24Собянин поручил направить студентов 4–5 курсов медвузов на практику
Сергей Собянин попросил дать поручение профильным министерствам направить студентов четвертого и пятого курсов медицинских университетов на практику для борьбы с COVID-19.
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Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Экономика
В период самоизоляции собираемость платежей за услуги ЖКХ упала на 30%
Россияне во время самоизоляции стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а платежи среди предприятий и бюджетных учреждений упали до 45-50%, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Аргументы и Факты вчера в 05:51
Общество
Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Авто
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.
АК&М 06:09
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
Общество
Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах
Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.
РБК 17:00
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Здоровье
В Бурятии вступились за уволенного главврача больницы в Улан-Удэ
Ранее сообщалось, что Циденов обратился в Минздрав с требованием снять с занимаемой должности главврача Тамару Бидагаеву, потому как десять сотрудников больницы, проигнорировав симптомы ОРВИ, оказались в итоге заражены коронавирусом.
RuNews24.ru 08:46
Армия и оружие
Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб
Политика Сегодня вчера в 00:29
Общество
Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
Политика
Опубликованы уникальные снимки встречи союзников на Эльбе
Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы", об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
РИА Новости 17:06
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Футбол
Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков
Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат.
Вести.Ru 08:45
Технологии
Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19
Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 15:36
Культура
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился за имена в списке ссыльных
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился перед зрителями за имена мусульманских деятелей, которые попали в список раскулаченных крестьян.
Татар-информ 03:00
Происшествия
В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве
Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным".
РИА Новости 15:38
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 09:42
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ 07:07