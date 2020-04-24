Общество

Москва 24Москва 24Собянин поручил направить студентов 4–5 курсов медвузов на практику

Сергей Собянин попросил дать поручение профильным министерствам направить студентов четвертого и пятого курсов медицинских университетов на практику для борьбы с COVID-19.
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Сергей Собянин попросил направить студентов последних курсов на борьбу с COVID-19

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Собянин поручил направить студентов 4–5 курсов медвузов на практику

Москва 2407:08

Собянин попросил направить студентов последних курсов медвузов на практику для борьбы с коронавирусом

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РИА Новости 10:58
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Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США

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Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков

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Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился перед зрителями за имена мусульманских деятелей, которые попали в список раскулаченных крестьян.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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