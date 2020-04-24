Сергей Собянин попросил дать поручение профильным министерствам направить студентов четвертого и пятого курсов медицинских университетов на практику для борьбы с COVID-19.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 13

Экономика В период самоизоляции собираемость платежей за услуги ЖКХ упала на 30% Россияне во время самоизоляции стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а платежи среди предприятий и бюджетных учреждений упали до 45-50%, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 165

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 763

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 253

Авто ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов. 7

Транспорт ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 46

Здоровье В Бурятии вступились за уволенного главврача больницы в Улан-Удэ Ранее сообщалось, что Циденов обратился в Минздрав с требованием снять с занимаемой должности главврача Тамару Бидагаеву, потому как десять сотрудников больницы, проигнорировав симптомы ОРВИ, оказались в итоге заражены коронавирусом. 29

Политика Опубликованы уникальные снимки встречи союзников на Эльбе Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы", об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. 4

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 154

Футбол Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат.

Технологии Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19 Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19. 6

Происшествия В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным". 3

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 530

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.