Коронавирус
РБКСобянин посоветовал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Жителям других регионов стоит пока отказаться от поездок в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Мы с коллегами говорили, и я просил все-таки посмотреть, чтобы это был разумный подход, потому что если раньше Москва составляла больше 60 процентов от всех выявляемых больных, то сегодня это чуть больше 20 процентов. Пирамида сейчас перевернулась.
— Сергей Собянин, мэр МосквыБИЗНЕС Online 12:11
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Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
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