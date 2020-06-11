Мы с коллегами говорили, и я просил все-таки посмотреть, чтобы это был разумный подход, потому что если раньше Москва составляла больше 60 процентов от всех выявляемых больных, то сегодня это чуть больше 20 процентов. Пирамида сейчас перевернулась.

Жителям других регионов стоит пока отказаться от поездок в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин посоветовал ограничить поездки в Москву гостям из регионов

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