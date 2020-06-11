Коронавирус

РБКРБКСобянин посоветовал ограничить поездки в Москву гостям из регионов

Жителям других регионов стоит пока отказаться от поездок в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин
Мы с коллегами говорили, и я просил все-таки посмотреть, чтобы это был разумный подход, потому что если раньше Москва составляла больше 60 процентов от всех выявляемых больных, то сегодня это чуть больше 20 процентов. Пирамида сейчас перевернулась.
— Сергей Собянин, мэр МосквыБИЗНЕС Online 12:11

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