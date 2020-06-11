Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня. Аналогичный совет градоначальник дал москвичам и для дня проведения парада Победы в городе 24 июня.

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

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