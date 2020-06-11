Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

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