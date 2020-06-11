Общество

ИзвестияИзвестияСобянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня. Аналогичный совет градоначальник дал москвичам и для дня проведения парада Победы в городе 24 июня.
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Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

РБК11:46

Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома

РИА Новости12:22

Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники

Вести.Ru12:06

Собянин призвал москвичей избегать массового скопления людей в День России

Агентство Москва11:48

Москвичей призвали остаться дома в праздничные выходные

Вечерняя Москва12:50

Собянин призвал москвичей избегать массового скопления людей в День России

Москва 2411:42

Собянин рекомендовал москвичам оставаться дома в праздники

ТАСС11:35
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Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена

Российская газета вчера в 09:04
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Игры

Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5

Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
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Политика

Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
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Общество

QR-коды отменяют в Нижегородской области с 12 июня

Нижегородцы освободятся от необходимости получения QR-кодов или заявок на выход из дома с 12 июня.
Newsroom24 08:51
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
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Здоровье

Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог

Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa 01:24
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Политика

Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности

Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM вчера в 00:30
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Футбол

РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге

Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU 09 июня в 09:09
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Происшествия

Где выявили новые случаи коронавируса в Самарской области

Информация представлена региональным оперативным штабом. За прошедшие сутки в Самарской области установлено 46 случаев заражения COVID-19.
СОВА 09 июня в 05:35
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
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Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

Москва, 10 июня 2020, 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров.
REGNUM вчера в 05:53
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
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Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
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Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
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Volkswagen запустил производство нового кроссовера Nivus

Volkswagen приступил к серийному выпуску нового компактного кросс-купе Nivus, дебютировавшего в конце мая 2020 года.
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Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
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Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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