В послании президент России Владимир Владимирович Путин предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях. В Москве эти выплаты действуют достаточно давно. Но теперь — в соответствии с решением президента — они будут существенно увеличены.

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

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