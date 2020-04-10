Коронавирус
РИА НовостиСобянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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В столице увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:54
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Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Энергетика
Эксперт о сделке с ОПЕК+: Доходы России от экспорта нефти упадут в 2 раза
Страны договорились в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Собеседник 12:28
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Общество
Все работы по благоустройству в Москве приостановили
Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru вчера в 22:17
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Здоровье
У 170 пациентов и врачей больницы в Уфе подозревают коронавирус
У 170 пациентов и врачей больницы Уфы подозревают коронавирусную инфекцию.
МордовМедиа 08:22
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила старшего сына с 8-летием
Накануне у четы Боярской и Матвеева был семейный праздник — 8 лет исполнилось их старшему сыну Андрею.
Вокруг ТВ 08 апреля в 05:05
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в избиении
Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео, в котором обвинила своего мужа в избиении.
Культуромания 06:02
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Общество
Такси и каршеринг намерены продолжить работать в условиях новых ограничений в Москве
Представитель компании отметил, что сервис используют врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу в период режима изоляции.
Эхо Москвы 18:05
Общество
В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса
В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд.
7 канал Красноярск 10:57
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ 05:26
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 17:41
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения рекомендовало шесть препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, три из которых находятся в стадии испытаний.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:30
Гаджеты
Десятиядерным Intel Comet Lake-S потребуется жидкостное охлаждение
Источник изображения: TechBroll Недавно мы оказались невольными свидетелями того, какие максимальные частоты автоматического разгона для новых процессоров Comet Lake-S заявляет в своих презентационных материалах компания Intel.
3DNews 08 апреля в 04:16
Общество
В Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы 14:03
Общество
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
Общество
Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе
В Ненецком автономном округе зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 18:02
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Наука
Медик объяснил, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом
Доктор Дженис Люн, специализирующийся на респираторных заболеваниях, в интервью Bloomberg рассказал об исследовании, которое подтверждает, что курильщики имеют больший риск заразиться коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 10:52
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время войны
Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о геноциде по результатам проверки архивных данных, сообщила 9 апреля пресс-служба ведомства.
Право.ру вчера в 12:19
Общество
С 11 апреля въезд в Ростов-на-Дону закроют для автотранспорта
С 11 апреля въезд в Ростов-на-Дону временно закроют для автотранспорта.
Ugpressa.ru 16:32
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник 09:43
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей 10:52
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31