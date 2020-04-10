Общество

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Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода

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Собянин повысил пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях

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В столице увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:54

Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода

РИАМОвчера в 13:45

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 13:58

Сергей Собянин: В Москве размер пособия на детей от трех до семи лет составит более 7,6 тыс. руб. в месяц

Агентство Москвавчера в 14:00

Первое пособие на детей в Москве в увеличенном размере станет частью майской выплаты

Вечерняя Москвавчера в 14:09
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Цитируем пост губернатора: 🔹Мы ежедневно встречаемся с вами в этом формате, чтобы обсудить ситуацию.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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