Общество
РИА НовостиСобянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода
Москва 24вчера в 14:12
Собянин повысил пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях
Российская газетавчера в 14:02
В столице увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:54
Сергей Собянин: В Москве размер пособия на детей от трех до семи лет составит более 7,6 тыс. руб. в месяц
Агентство Москвавчера в 14:00
Первое пособие на детей в Москве в увеличенном размере станет частью майской выплаты
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