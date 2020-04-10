Общество
РИА НовостиСобянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
В столице увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:54
Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода
Москва 24вчера в 14:12
Собянин повысил пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях
Российская газетавчера в 14:02
Сергей Собянин: В Москве размер пособия на детей от трех до семи лет составит более 7,6 тыс. руб. в месяц
Агентство Москвавчера в 14:00
Первое пособие на детей в Москве в увеличенном размере станет частью майской выплаты
Вечерняя Москвавчера в 14:09
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве
В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
Московский Комсомолец вчера в 12:56
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В Харькове в ДТП погиб водитель скорой помощи
Аргументы и Факты вчера в 21:50
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета вчера в 14:17
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру вчера в 16:00
Общество
В Москве приостановили все работы по благоустройству
Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы.
ТАСС вчера в 16:57
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели вчера в 11:55
Происшествия
В Мурманске 388 человек позвонили волонтерам
За период с 27.03.2020 по сегодняшний день оказана помощь по 2298 заявкам, из них членами волонтерами Единого волонтерского центра - 300.
Вечерний Мурманск 09 апреля в 07:55
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 09 апреля в 04:17
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша воссоединились ради совместной песни
На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.
Bimru.ru 09 апреля в 03:06
Здоровье
Обнаружены новые симптомы коронавируса
Французские врачи порекомендовали гражданам с указанными симптомами болезней кожи обращаться в медицинские учреждения.
Популярная механика вчера в 03:00
Футбол
Дзюба подешевел на 3 млн евро по версии Transfermarkt
Виктор Классон, "Краснодар" – 13,5 (17) Лучший бомбардир РПЛ сезона-2019 / 20 Артем Дзюба подешевел на 3 миллиона и со стоимостью 13 млн евро расположился на 11 месте.
ProstoProSport 09 апреля в 06:29
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз на коронавирус
Ингве Густафсон, шведский врач, говорит, что коронавирус может привести к смерти многих пожилых людей.
ToDay News Ufa вчера в 15:34
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости вчера в 08:31
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Кино
HBO запустит стриминговый сервис без нового эпизода сериала «Друзья»
Запуск стримингового сервиса HBO Max состоится без специального выпуска сериала "Друзья", премьера которого должна была стать одним из главных событий.
Life.ru 00:21
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда вчера в 18:29
Общество
В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса
В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд.
7 канал Красноярск вчера в 10:57
Общество
Девятиклассников освободили от экзаменов ОГЭ по выбору в 2020 году
Основной государственный экзамен является более массовым, поэтому и принимаются такие меры, которые позволят сократить количество пунктов проведения ОГЭ и дней сдачи.
Главный региональный 09 апреля в 10:37
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32