Общество
РИА НовостиСобянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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В столице увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:54
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Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
REGNUM 11:14
Авто
Канадцы превратили удлинённый Lincoln Navigator в крепость
Кроссовер, оснащённый стандартными наддувным мотором V6 3.5 EcoBoost (456 л.с. и 691 Н•м) и десятиступенчатым «автоматом», защищён по стандарту BR6/VR6.
Драйв 09:31
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Спорт
Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018
Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Sport24.ru вчера в 11:59
Политика
В Крыму объяснили рост рейтингов доверия к Путину
На фоне пандемии коронавируса смелые и стремительные действия президента РФ Владимира Путина нашли отклик в сердцах всех россиян — они, как никогда раньше, чувствуют помощь и заботу со стороны государства.
ФАН 13:44
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Экономика
Бухгалтерскую отчетность отложить до 30 июня могут не все
Постановлением от 2 апреля 2020 года № 409 Правительств РФ продлило на три месяца установленные НК РФ сроки сдачи отчетности, приходящиеся на март – май 2020 года.
Бухгалтерия.ру вчера в 06:45
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Хоккей
Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Общество
Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Американский миллиардер Билл Гейтс, основавший Microsoft, заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к началу лета, тогда мир начнет возвращаться к нормальной жизни.
Московский Комсомолец 20:07
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Общество
Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек
Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 21:28
Общество
Пик коронавируса спрогнозировали в России
Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Телепорт 07 апреля в 22:56
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости 20:04
Биатлон
Польховский займёт пост главного тренера сборной РФ по биатлону
Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21.
News.ru 06:57
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди
Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.
РИА ОмскИнформ 10:14
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Наука
Во Франции нашли фрагмент веревки возрастом больше 40 тысяч лет
Телеканал RTVI вчера в 21:02
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 20:59
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Здоровье
Главврач показал, как перинатальный центр готовят к коронавирусу
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 08:13
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 вчера в 20:54
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Общество
Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве начала ухудшаться с понедельника, 6 апреля.
Вечерняя Москва 13:16
Религия
РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху
В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ 07:15