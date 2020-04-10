Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода

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Сергей Собянин: В Москве размер пособия на детей от трех до семи лет составит более 7,6 тыс. руб. в месяц

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В столице увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет

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Собянин повысил пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях

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Первое пособие на детей в Москве в увеличенном размере станет частью майской выплаты

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ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов

Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
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Канадцы превратили удлинённый Lincoln Navigator в крепость

Кроссовер, оснащённый стандартными наддувным мотором V6 3.5 EcoBoost (456 л.с. и 691 Н•м) и десятиступенчатым «автоматом», защищён по стандарту BR6/VR6.
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США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
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Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
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Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018

Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
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В Крыму объяснили рост рейтингов доверия к Путину

На фоне пандемии коронавируса смелые и стремительные действия президента РФ Владимира Путина нашли отклик в сердцах всех россиян — они, как никогда раньше, чувствуют помощь и заботу со стороны государства.
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В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
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Экономика

Бухгалтерскую отчетность отложить до 30 июня могут не все

Постановлением от 2 апреля 2020 года № 409 Правительств РФ продлило на три месяца установленные НК РФ сроки сдачи отчетности, приходящиеся на март – май 2020 года.
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Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
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Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Общество

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Американский миллиардер Билл Гейтс, основавший Microsoft, заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к началу лета, тогда мир начнет возвращаться к нормальной жизни.
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Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
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Общество

Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.
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В Карелии двух сотрудников УФСИН обвиняют в превышении полномочий

РИА Новости 20:26
Общество

Пик коронавируса спрогнозировали в России

Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
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Общество

Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса

У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
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Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»

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Польховский займёт пост главного тренера сборной РФ по биатлону

Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21.
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Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди

Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Во Франции нашли фрагмент веревки возрастом больше 40 тысяч лет

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Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
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Главврач показал, как перинатальный центр готовят к коронавирусу

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Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
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Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
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Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
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Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве начала ухудшаться с понедельника, 6 апреля.
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РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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