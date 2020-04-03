Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса. Как отметил градоначальник, москвичи могут свободно ездить на автомобилях, но это не должно быть массовым катанием. Он предупредил, что власти будут за этим следить.

Наука Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.

Энергетика Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Политика Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.