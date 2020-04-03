Коронавирус
РИА НовостиСобянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса. Как отметил градоначальник, москвичи могут свободно ездить на автомобилях, но это не должно быть массовым катанием. Он предупредил, что власти будут за этим следить.
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Сергей Собянин подтвердил возможность ездить на машинах в условиях самоизоляции
Вечерняя Москвавчера в 14:17
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Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай коронавируса
В России за сутки был зарегистрирован 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Очаг инфекции по-прежнему находится в Москве.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
Жители Земли смогут увидеть приближающуюся к Солнцу ядовитую комету
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Культура
Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска
Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса
Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Общество
Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Экономика
В Ростовской области принят первый пакет экономических мер поддержки
Власти Ростовской области сформулировали первый пакет экономических мер поддержки бизнеса региона, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Общество
В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.