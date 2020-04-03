Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса. Как отметил градоначальник, москвичи могут свободно ездить на автомобилях, но это не должно быть массовым катанием. Он предупредил, что власти будут за этим следить.
Читать в источнике
Комментировать200

Подробнее о событии

Собянин подтвердил допустимость передвижения горожан на личных машинах

Москва 24вчера в 14:32

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

РБКвчера в 14:52

Собянин выступил против массового катания из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:32

Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях

РИА Новостивчера в 15:05

Собянин подтвердил, что москвичи могут ездить на личных машинах в условиях самоизоляции

ТАССвчера в 14:18

Сергей Собянин подтвердил возможность ездить на машинах в условиях самоизоляции

Вечерняя Москвавчера в 14:17

Собянин призвал москвичей не заниматься массовым катанием на авто

Московский Комсомолецвчера в 14:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай коронавируса

В России за сутки был зарегистрирован 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Очаг инфекции по-прежнему находится в Москве.
9111.ru вчера в 03:47
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Жители Земли смогут увидеть приближающуюся к Солнцу ядовитую комету

Московский Комсомолец вчера в 23:40
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 02 апреля в 12:55
Политика

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
РБК 00:07
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru 01 апреля в 10:33
Культура

Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Sibnet Новости вчера в 22:59
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Политика

Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 08:36
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
Экономика

В Ростовской области принят первый пакет экономических мер поддержки

Власти Ростовской области сформулировали первый пакет экономических мер поддержки бизнеса региона, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 23:49
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily вчера в 01:39
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС вчера в 11:18
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости 00:34
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное