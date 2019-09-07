Общество

Москва 24Москва 24Собянин поздравил москвичей с Днем города

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и пригласил принять участие в праздничных мероприятиях. Текст опубликован на персональном сайте мэра.
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С.Собянин поздравил москвичей с Днем города

Агентство Москва02:41

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва 2402:38

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Вечерняя Москва03:55

Собянин поздравил москвичей с 872-летием города

Интерфакс03:19

Москвичи в последнее время стали больше ценить город и гордиться им, — считает мэр Сергей Собянин

Эхо Москвы05:32

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Molnet.ru03:01

Мэр Москвы поздравил горожан с Днем города

РЕН ТВ04:29
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
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Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.
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В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
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Начался обмен заключенными между Россией и Украиной

Напомним, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу.
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Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
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Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»

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Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии

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Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
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Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
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Назван самый продаваемый смартфон в мире

Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
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«Салават Юлаев» переиграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова.
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На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
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В Новой Москве горит мусорный полигон

В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
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В Грузии назвали неисчерпанными форматы диалога с Россией

Гахария, в свою очередь, напомнил о существовании Женевских дискуссий и переговоров между замглавы МИД России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
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Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»

Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
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Капелло: «Лукаку не является футболистом мирового уровня»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса», «Ромы» и сборной России Фабио Капелло оценил игру новичка миланского «Интера» Ромелу Лукаку, записавшего на свой счет два гола в двух сыгранных встречах.
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Глава Крыма пригласил Зеленского на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому побывать на Крымском полуострове, передает "Крым24".
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Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделён полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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