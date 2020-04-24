Общество

Российская газетаРоссийская газетаСобянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
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Собянин попросил направить студентов-медиков на практику из-за пандемии

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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