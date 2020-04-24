Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

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