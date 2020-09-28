Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.

С чего всё началось По его словам, законопроекты будут разрабатываться совместно с правительством, позднее их будут рассматривать законодательные органы, передает РИА Новости Вечерняя Москва 12:51