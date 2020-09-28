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Известия
Известия

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.В источнике
С чего всё началось
По его словам, законопроекты будут разрабатываться совместно с правительством, позднее их будут рассматривать законодательные органы, передает РИА Новости
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Вечерняя Москва12:51
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ПРАЙМ

Собянин предложил продлить принятые во время пандемии льготы по экономике

ПРАЙМ12:50
Москва 24

Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы

Москва 2413:34
URA.Ru

Собянин предложил продлить льготы, введенные во время пандемии

URA.Ru13:25
РИАМО

Собянин предложил продлить налоговые льготы из‑за пандемии на 2021 год

РИАМО13:19
Российская газета

Собянин предложил продлить «ковидные» меры на 2021 год

Российская газета13:18
Вечерняя Москва

Сергей Собянин предложил продлить на год решения по ряду сфер в период COVID-19

Вечерняя Москва12:51
Коммерсантъ

Собянин предложил продлить на год льготы по коронавирусу

Коммерсантъ14:00

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
REGNUM12:40
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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МИД России обвинил Twitter в цензуре

Министерство иностранных дел России воспринимает действия администрации социальной сети Twitter в отношении аккаунтов российских СМИ как цензуру, указано в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru12:32
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Штурман украинского Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения

Переписка штурмана Алексея Остапенко с маленькой дочерью имела место за несколько минут до катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области, об этом рассказала его вдова Елена Остапенко 28 сентября, передает ТСН.
ИА Красная Весна08:44
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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