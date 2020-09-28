Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы
Смотрите также
В Башкирии осудили экс-кассира банка за хищение 25 млн рублей
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
МИД России обвинил Twitter в цензуре
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Умер российский актер Никита Логинов
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Вода забурлила в Черном море около Сочи
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии
Асмус подверглась критике за роль порноактрисы в новом фильме
Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Вячеслав Мясников «постарел» в ожидании реакции подписчиков
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха
Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии
Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.В источнике
С чего всё началось
По его словам, законопроекты будут разрабатываться совместно с правительством, позднее их будут рассматривать законодательные органы, передает РИА Новости
.
Подробнее о событии