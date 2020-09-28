Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы
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Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.В источнике
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