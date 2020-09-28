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Известия
Известия

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.В источнике
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Коммерсантъ

Собянин предложил продлить на год льготы по коронавирусу

Коммерсантъ14:00
Известия

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Известия13:42
ПРАЙМ

Собянин предложил продлить принятые во время пандемии льготы по экономике

ПРАЙМ12:50
URA.Ru

Собянин предложил продлить льготы, введенные во время пандемии

URA.Ru13:25
РИАМО

Собянин предложил продлить налоговые льготы из‑за пандемии на 2021 год

РИАМО13:19
Вечерняя Москва

Сергей Собянин отметил важность развития федеральных информационных систем

Вечерняя Москва13:59
Москва 24

Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы

Москва 2413:34

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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«Красота по-русски!» Татьяна Навка опубликовала фотографии, сделанные на Валааме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии, сделанные во время летнего путешествия на остров Валаам.
Чемпионат13:19

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи

В Калининградской области 28 сентября объявлен траур в связи ДТП, в котором, по последним данным, погибли семь человек, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.
Интерфаксвчера в 08:30