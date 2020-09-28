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Известия
Известия

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.В источнике
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РИАМО

Собянин предложил продлить налоговые льготы из‑за пандемии на 2021 год

РИАМОвчера в 13:19
Известия

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Известиявчера в 13:42
Москва 24

Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы

Москва 24вчера в 13:34
URA.Ru

Собянин предложил продлить льготы, введенные во время пандемии

URA.Ruвчера в 13:25
Коммерсантъ

Собянин предложил продлить на год льготы по коронавирусу

Коммерсантъвчера в 14:00
Вечерняя Москва

Сергей Собянин отметил важность развития федеральных информационных систем

Вечерняя Москвавчера в 13:59
ПРАЙМ

Собянин предложил продлить принятые во время пандемии льготы по экономике

ПРАЙМвчера в 12:50

Даниэль Вавра всё же сыграл в ремейк Mafia — что-то ему даже понравилось

После анонса и показа ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра публично раскритиковал некоторые аспекты обновлённой версии игры, однако пройти мимо релиза новинки он всё же не смог.
Игромания.рувчера в 12:09

Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в понедельник в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и призвал канцлера повлиять на позицию Турции в этом вопросе.
ТАССвчера в 16:15
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«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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