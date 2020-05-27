Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
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В Москве вводят график прогулок: как это организовано в других странах

РБК11:56

Собянин предложил разрешить москвичам прогулки с 1 июня

Москва 2409:13

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

RT на русском09:04

Собянин предложил разрешить прогулки москвичам с 1 июня

ТАСС09:12

Москвичам могут в тестовом режиме разрешить поочередно гулять

Вечерняя Москва09:01

Сергей Собянин высказался за то, чтобы москвичи с 1 июня вышли на прогулки

Агентство Москва09:01

Собянин предложил ввести прогулки по графику

РИА Новости10:15
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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