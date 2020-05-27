Коронавирус
RT на русскомСобянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
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Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Общество
Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе
Вечерняя Москва 13:29
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
Здоровье
У 17 сотрудников предприятия в Воронежской области нашли коронавирус
Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, —сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.
МОЁ! Оnline Воронеж 12:09
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Политика
Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.
РИА Новости 15:52
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo
4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 08:30
Общество
Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире
Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Футбол
«Ман Сити» рассматривает вингера «Байера» Бэйли как замену Сане
Sports.ru вчера в 01:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации детского отдыха
Отмечается, что открываться организации отдыха и оздоровления детей начнут не ранее третьего этапа снятия ограничений в регионе.
Парламентская газета 15:03
Игры
Sony планирует 3 июня представить PlayStation 5
Продажи PlayStation 5 и Xbox Series X стартуют в октябре 2020 года.
Astera 15:37
Общество
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета 13:33
Экономика
С 1 августа в России повысят накопительные пенсии
С 1 августа в России на 9,13% повысят накопительные пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.
Тульская пресса вчера в 07:25
Здоровье
Около 80% российских врачей не доверяют статистике смертности от коронавируса
Согласно опросу компаний RNC Pharma и «Доктор на работе» 78% российских врачей сомневаются в официальных данных, связанных со смертностью от коронавируса.
Live24 14:05
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Футбол
«Шагадам» — «Ахал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана 28 мая
Все прогнозы на футбол «Шагадам» провел восемь матчей.
LiveSport.ru 06:40
Политика
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы
Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49