Коронавирус
RT на русскомСобянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Ранее о том, что с 1 июня в Москве планируется разрешить прогулки в тестовом режиме, президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства.Интерфакс09:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:30
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
Минздрав сообщил о смерти 101 медика из-за коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / агентство "Москва" Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава Людмила Летникова пояснила, что ведомство составляет список умерших медиков и на этой неделе каждый регион должен был предоставить свои данные.
Дождь вчера в 09:14
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес
Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей
Кстати Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.
Российская газета 06:47
Футбол
Цорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Аяз Гулиев, отстранённый от тренировок с основной командой, отреагировал на это решение с пониманием.
Евро-футбол.ру 14:48
Политика
МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии
Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
Политика
Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 14:31
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
Вспышки коронавируса выявили в интернатах Миллерово и Зверево
Вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы в двух социальных учреждениях Ростовской области: психоневрологическом интернате в Зверево и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово.
Бизнес-газета 14:35
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Спорт
В Москве с июня откроют стадионы и спортивные объекты
«Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 года мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов», — заявил Собянин.
РБК 13:24
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
Здоровье
Нижегородские детсады и образовательные центры готовятся к открытию
В Нижегородской области готовятся возобновить работу детские сады и учреждения дополнительного образования.
Гипер НН 10:06
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Политика
Меркель считает необходимым соблюдать санкции против РФ
Как писал NEWS.ru ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России во время пандемии коронавирусной инфекции неприятны.
News.ru 14:34