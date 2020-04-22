Общество

RT на русскомRT на русскомСобянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.
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с чего всё началось

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы

Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.
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Цифровые пропуска могут ввести по всей России. Главное о коронавирусе за 22 апреля

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РБК12:00

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы

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Общество

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Общество

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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

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RT на русском 06:42
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Авто

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Общество

Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве

Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Общество

Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели

При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Lenta.ru 04:35
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Общество

Путину доложили о будущем введении пропускной системы на Урале

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

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В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
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Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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