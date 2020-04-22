Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну. По его мнению, нужно контролировать перемещение граждан из одних регионов в другие.

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