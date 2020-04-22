Общество
КоммерсантъСобянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну. По его мнению, нужно контролировать перемещение граждан из одних регионов в другие.
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с чего всё началось
Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.ТАСС10:51
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
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Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
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Строгий контроль: как Минобороны следит за строительством медцентров
В Минобороны заявили, что за ходом строительства пятнадцати многопрофильных медцентров ведется круглосуточный мониторинг.
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По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60% Летний турпоток на озеро Байкал в этом году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.
Байкал-Daily 21:57
Автоспорт
«Феррари» может покинуть «Формулу-1»
"Феррари" может покинуть "Формулу-1", если будут приняты ограничения для бюджетов команд в 130 миллионов долларов, сообщает Guardian.
РИА Новости 16:10
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В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом
В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
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В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" .
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Блогеры поддержали флешмоб Кадырова и побрили головы
Блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который во вторник побрился наголо и призвал последовать его примеру.
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Армия и оружие
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Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 04:42
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Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива»
Аргументы и Факты 20 апреля в 15:22
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Аксенов назвал свинским поведение туристов, вернувшихся из Таиланда
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Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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В онлайн-торговле хотя и ожидается рост спроса благодаря потребителям в Москве, но и здесь ситуацию простой не назовешь, отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин: покупатели планируют сокращать расходы практически во всех категориях из-за опасений в связи с возможным повышением цен.
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В загадочных взрывах на Солнце может быть виновна блуждающая планета
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AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн
Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
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В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
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Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии во Владивостоке
Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на сетях в микрорайоне Снеговая Падь.
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время.
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