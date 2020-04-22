Общество
ВедомостиСобянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России. С таким предложением он выступил во время заседания президиума совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с участием глав субъектов.
Читать в источнике
Оценить7,4K
с чего всё началось
Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.ТАСС10:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
Фракции КПРФ облдумы вынесли предупреждение, Бондаренко лишили слова
По словам главы мандатной комиссии Николая Бушуева ("ЕР"), на 42-м (19 февраля) заседании облдумы фракция КПРФ в полном составе нарушила нормы депутатской этики, что выразилось в недопустимом поведении.
Взгляд-инфо 10:37
Экономика
Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 11:49
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Происшествия
В Калининграде детский нейрохирург ответит в суде за смерть пациентки
В Калининграде детский врач-нейрохирург предстанет перед судом по делу о смерти 15-летней пациентки.
РЕН ТВ 14:00
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
В Москве могут быть введены новые ограничительные меры.
Lenta.ru 14:34
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Здоровье
В Харбине из-за халатности врачей коронавирусом заразились 78 человек
В столице китайской провинции Хэйлунцзян Харбине коронавирусом заболели 78 врачей и пациентов из-за халатности медиков.
News.ru 05:33
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол губу
Ивлеевой пришлось несколько дней уговаривать Тимати составить ей компанию в прямом эфире, она даже подключила своих подписчиков, которые атаковали рэпера в комментариях с просьбой принять предложение Насти.
Uznayvse.ru 05:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Финансы
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение ОФЗ
Минфин 22 апреля провел крупнейшее с начала года размещение ОФЗ.
Вести.Ru 09:14
Игры
Для Dark Souls Remastered вышел набор с HD-текстурами
Dark Souls Remastered вышла 24 мая 2018 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 03:56
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Единоборства
Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 07:50
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Интернет
Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс»
В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.
Live24 12:33
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Экономика
Силуанов: регионы медленно осваивают деньги на оснащение больниц
Регионы РФ медленно осваивают предоставленные кабмином средства на оснащение медицинских учреждений.
News.ru 11:25
Культура
В новом сезоне «Реальных пацанов» Колян Наумов станет бойцом MMA
В предыдущем сезоне мужчина вместе с женой пропал без вести во время поездки на яхте.
Актуальные Новости вчера в 08:23
Игры
Издатель игры Cyberpunk 2077 обанкротился из-за ее переноса
Польская компания CDP обанкротилась из-за переноса официального выхода Cyberpunk 2077.
Актуальные Новости 12:04
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Энергетика
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:29
Происшествия
СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире
Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, в одну из больниц Владимира.
Известия 09:23
Политика
Путин поручил быстро построить в Воронеже инфекционную больницу
О планах строительства в столице Черноземья быстровозводимой инфекционной больницы на 250 мест стало известно по итогам совещания президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Kursk.com 10:39