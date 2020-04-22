Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России. С таким предложением он выступил во время заседания президиума совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с участием глав субъектов.

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

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